3. Liga Elversberg beendet mit Glück Sieglos-Serie: 2:1 in Verl

Nach dem Wiederanpfiff blieben die Gäste überlegen, ohne jedoch zunächst nachlegen zu können. In der 72. Minute gelang Verl der Ausgleich durch einen Kopfball von Torge Paetow. In einer turbulenten Endphase und nach der Roten Karte für Elversbergs Luca Schnellbacher (88.) konnte Thore Jacobsen per Handelfmeter in der Nachspielzeit noch das Siegtor erzielen.