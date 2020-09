Elversberg als Pokalschreck: 4:2 gegen St. Pauli

Elversbergs Trainer Horst Steffen steht vor dem Spiel im Stadion. Foto: Tom Weller/dpa

Spiesen-Elversberg Die SV Elversberg hofft wieder einmal auf den Aufstieg in die 3. Liga. Erst einmal aber sorgen die Saarländer im DFB-Pokal für Schlagzeilen - mit einem Coup gegen den Kiezclub aus Hamburg.

Die SV Elversberg hat sich als nächster DFB-Pokalschreck aus dem Saarland empfohlen. Mit einer famosen Leistung besiegte der Fußball-Regionalligist am Sonntag in der ersten Runde den Zweitliga-Club FC St. Pauli mit 4:2 (2:1). In der vergangenen Saison war der Landes-Rivale 1. FC Saarbrücken bis ins Halbfinale vorgestoßen, jetzt jubelte die Mannschaft von Trainer Horst Steffen nach ihrem Coup.

Erstmals seit 2010 stehen die Saarländer in der zweite Runden und dürfen sich über weitere Einnahmen in sechsstelliger Höhe freuen. Damals bezwangen sie Hannover 96 im Elfmeterschießen und scheiterten dann am 1. FC Nürnberg.

St. Pauli vermasselte mit einer desolaten Leistung das Pflichtspiel-Debüt seines neuen Trainers Timo Schultz. „Das war ein absolut verdienter Sieg für Elversberg. Der Gegner hat uns von Anfang an den Schneid abgekauft“, sagte der 43-Jährige.

Kapitän Marvin Knoll war frustriert, weil seine Mannschaft in den 90 Minuten „eigentlich nie Zugriff auf das Spiel“ hatte. Dabei hätte sein Führungstor in der 7. Minute dem Kiezclub eigentlich in die Karten spielen müssen. „Stattdessen haben wir total den Faden verloren“, sagte er.

Elversberg ließ sich vor 500 Zuschauern auch nicht vom frühen Rückstand irritieren. Luca Schnellbacher (16.) und Patryk Dragon (26.) drehten die Partie. Ron Fellhauer köpfte das 3:1 (48.), dann traf erneut Schnellbacher (67.).

Der kombinationsstarke Viertligist stürzte St. Pauli von einer Verlegenheit in die nächste. Elversbergs Israel Suero Fernandez verschoss sogar noch einen Foulelfmeter (73.). Rico Benatellis Treffer zum 2:4 (78.) kam zu spät. So flog St. Pauli zum dritten Mal in vier Jahren zum Auftakt aus dem Pokal.