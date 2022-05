Rheininsel Nonnenwerth : Elternbeirat: Rettung von Inselschule ist gescheitert

Remagen Hunderte Schüler sind für ihre Inselschule aus dem Jahr 1854 auf die Straße gegangen. Womöglich vergeblich - nach langem Streit erwarten der Elternbeirat und die Stadt Remagen im Juli die Schulschließung. Der Inseleigentümer gibt sich weniger pessimistisch.

Fast 170 Jahre alt, romantisch auf einer Rheininsel gelegen und nur mit zwei Fähren zugänglich: Die Privatschule Nonnenwerth ist eine besondere Bildungsanstalt. Doch nun sind nach Angaben der benachbarten Stadt Remagen und des Elternbeirats alle Rettungsversuche für sie gescheitert. Das teilt eine Sprecherin des Elternbeirats am Donnerstag mit. Das traditionsreiche rheinland-pfälzische Franziskus Gymnasium an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen mit Schülern aus beiden Bundesländern werde damit höchstwahrscheinlich im Juli geschlossen. Hunderte Mädchen und Jungen müssten danach die Schule wechseln. Wiederholt hatten viele Schüler für den Erhalt ihres Gymnasiums demonstriert. Inseleigentümer Peter Soliman versichert gleichwohl, weiterhin nach einer Lösung zu suchen.

Der Bürgermeister von Remagen, Björn Ingendahl (parteilos), hat den Schülern und Lehrern am Mittwoch geschrieben, der Verein „Rettet Nonnenwerth“, Vertretungen der Schule sowie Politiker beiderseits des Rheins hätten vergebens „unermüdlich versucht, Lösungen zu finden und zu vermitteln“. Zu Gesprächen über eine Übernahme der Trägerschaft von Nonnenwerth durch die Stadt Remagen, die Verbandsgemeinde Unkel und einen „erfahrenen Träger einer Vielzahl von weiterführenden Schulen im gesamten Bundesgebiet“ mit Soliman sei es nicht gekommen. Der Kampf scheine verloren, es drohe ein „großes Loch in der Schullandschaft unserer Stadt und in der Region“.