Eltern lassen dreijähriges Kind im Auto, besuchen Spielhalle

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht am Straßenrand. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Trier Sie sollen in Trier ihr dreijähriges Kind im Auto zurückgelassen haben, um in eine Spielhalle zu gehen: Nun droht den Eltern ein Strafverfahren. Auch das Jugendamt wurde eingeschaltet, wie die Polizei am Montag mitteilte.

