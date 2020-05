„Eltern auf dem Zahnfleisch“: Kitas sollen zunehmend öffnen

Mainz Die Kitas in Rheinland-Pfalz sollen bis zu den Sommerferien bei Bedarf für alle Kinder geöffnet werden. Bis Anfang Juli werde der Betrieb in den Kindertagesstätten erweitert „für alle, die das möchten und deren Eltern das möchten“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nach einer Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch.

Rheinland-Pfalz habe die Notbetreuung an den Kitas von Anfang an nicht nur auf die Betreuung der Kinder von Eltern mit sogenannten systemrelevanten Berufen beschränkt, sagte Hubig. Der Anteil der Kinder in der Notbetreuung sei so von knapp einem Prozent Ende März auf 7,7 Prozent in der vergangenen Woche gestiegen. In dieser Woche seien annähernd zehn Prozent zu erwarten. Dies sei auch gewollt - „je länger die Kinder zuhause sind, desto dringlicher“ werde die Rückkehr in die Kitas.