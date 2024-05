GfdS Ella und Mateo beliebteste Babynamen im Saarland

Saarländische Eltern haben ihren Nachwuchs im Saarland im vergangenen Jahr am liebsten Ella und Mateo (in verschiedenen Schreibweisen) genannt. Auf dem zweiten Rang lagen in der Liste der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) mit Sitz in Wiesbaden diesmal bei den Mädchen Emilia und bei den Jungen Noah/Noa, wie die GfdS am Dienstag mitteilte. Auf Rang drei folgen Sophia/Sofia sowie Henry/Henri.