Elf Terrorverdächtige in U-Haft: Vorführung läuft noch

Eine Person wird von Polizisten in den Bundesgerichtshof gebracht. Foto: Uli Deck/dpa.

Karlsruhe Die Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) haben bis Samstagabend elf der zwölf festgenommenen rechten Terrorverdächtigen in Untersuchungshaft geschickt. Die letzte Vorführung laufe noch, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe.

Dabei geht es noch um eines der mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe, den 35-jährigen Thomas N. aus Nordrhein-Westfalen. Die anderen drei Hauptverdächtigen, die mit ihm den Kern der rechten Terrorzelle gebildet haben sollen, befinden sich demnach bereits in U-Haft, genauso wie alle acht mutmaßlichen Helfer der Gruppe. Alle waren am Freitag nach Razzien festgenommen worden.

Die Gruppe soll Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime ins Auge gefasst haben, um bürgerkriegsähnliche Zustände auszulösen. Am Freitag hatte es Razzien in sechs Bundesländern gegeben, nach dpa-Informationen wurde auch ein Objekt in Rheinland-Pfalz durchsucht.