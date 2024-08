Salzsäure ausgetreten Elf Menschen bei Säureunfall verletzt

Bei einem Säureunfall in einer Produktionsfirma in Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) sind elf Mitarbeiter verletzt worden. Aus einem Ablaufbehälter sei am Mittwochabend Salzsäure ausgetreten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ursache war demnach ein technischer Defekt an einem Sensor des Behälters.