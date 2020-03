Elf Corona-Fälle in saarländischer Klinik

Eine Ärztin zeigt in einem Labor einen Test für das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild.

Wallerfangen Sieben Patienten und vier Mitarbeiter des Sankt Nikolaus-Hospitals in Wallerfangen (Landkreis Saarlouis) sind am Coronavirus erkrankt. Alle Fälle seien in der geriatrischen Fachklinik aufgetreten, teilte eine Sprecherin des Landratsamts Saarlouis am Montag mit.

Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ berichtet.

Alle erkrankten Mitarbeiter, darunter der Chefarzt, zwei Verwaltungsmitarbeiter und eine Pflegekraft, befänden sich in häuslicher Quarantäne. Im Sankt Nikolaus-Hospital befinden sich neben der geriatrischen Klinik unter anderem auch eine Psychiatrie und ein Alten- und Pflegeheim. Alle anderen Bereiche der Einrichtung seien von der Geriatrie abgeschottet worden. Ein Patient habe milde Symptome entwickelt und sei in ein Krankenhaus verlegt worden, sagte die Sprecherin. Bei allen anderen Erkrankten zeigten sich nur leichte oder keine Symptome.