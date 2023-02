Justiz : Elektronische Akte jetzt auch an Fachgerichten

Elektronische Akte jetzt auch an Fachgerichten

Eine Hauptakte wird in einer Software aufgerufen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Koblenz/Mainz Im Verwaltungsgericht Koblenz arbeiten die Beschäftigten seit diesem Mittwoch in allen neuen Verfahren mit elektronischen Akten. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz wird E-Akten zunächst in Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte einführen, wenn die erstinstanzlichen Verfahren auch elektronisch geführt wurden, wie Justizminister Herbert Mertin ankündigte.

Nach und nach sollen weitere Fachgerichte folgen, noch in diesem Jahr das Finanzgericht in Neustadt an der Weinstraße.