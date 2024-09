Digitalisierung Elektronische Akte an allen Amtsgerichten in Rheinland-Pfalz

An den Amtsgerichten in Cochem, Mayen und St. Goar ist die elektronische Akte eingeführt worden - und damit nun an allen ordentlichen Gerichten in Rheinland-Pfalz. Die Aktenführung sei damit in allen Amtsgerichten sowie Landgerichten und Oberlandesgerichten digitalisiert, teilte das Justizministerium in Mainz mit.