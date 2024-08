Umwelt und Verkehr Elektromobilität: Mehr Ladesäulen, aber noch viel zu tun

Die Zahl der zugelassenen E-Autos in Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen fünf Jahren fast verzehnfacht - und der Ausbau der Ladesäulen verdoppelt. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums in Mainz auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hervor. Darin werden auch Zahlen zu den noch vergleichsweise wenigen E-Autos in der Landesregierung genannt.