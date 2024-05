Kirche EKHN will AfD-Mitglieder nicht ausschließen

Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) mit Sitz in Darmstadt sieht vorerst davon ab, AfD-Mitglieder mit einem formalen Grundsatzbeschluss von der Kirchenarbeit ausschließen. Ein solcher Schritt „würde zum jetzigen Zeitpunkt in der Sache nicht viel bringen“, sagte Kirchenpräsident Volker Jung den Tageszeitungen und Online-Portalen der Verlagsgruppe VRM. Ähnlich hatte Jung sich bereits auf der Frühjahrssynode der EKHN in Frankfurt geäußert.