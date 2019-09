EKD-Medienbischof sieht Chancen für Kirche in Social Media

Der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, blickt in die Kamera. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv.

Darmstadt/Mainz Der Medienbischof der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD), Volker Jung aus Hessen, sieht großes Potenzial in den sozialen Medien. „Wir sollten als Kirche in den sozialen Medien vorkommen und wir sollten das verantwortungsvoll tun.

Gerade junge Leute informieren sich vor allem im Netz“, sagte Jung, Bischof der in Darmstadt ansässigen Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), der VRM-Mediengruppe (Montag). Die Kirche sollte mit ihren Mitgliedern direkter kommunizieren, sagte Jung. Er selbst informiere über seine Arbeit als Kirchenpräsident auch in sozialen Medien und erreiche damit nicht nur Insider.