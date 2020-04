Eis im Straßenverkauf: Cafébesitzer müssen Bußgeld zahlen

Stefanie Seiler, Oberbürgermeisterin von Speyer. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Speyer Weil sie trotz der geltenden Corona-Auflagen Eis im Straßenverkauf angeboten haben, müssen die Besitzer zweier Cafés in Speyer nun ein Bußgeld von 4000 Euro zahlen. Als der kommunale Vollzugsdienst am Sonntag darauf aufmerksam geworden sei, hätten sich schon lange Warteschlangen an den Cafés in der Innenstadt gebildet gehabt, teilte die Stadtverwaltung Speyer am Montag mit.

