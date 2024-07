Flut-Folgen Einziger Hopfenbauer vor erster normaler Ernte nach Flut

Drei Jahre nach der Flut steht der einzige Hopfenbauer in Rheinland-Pfalz in Reihen zwischen sattgrünem Hopfen, der acht Meter in die Höhe ragt. „Es gibt nichts Schöneres, als jetzt wieder in den Hopfengarten zu gehen“, sagt Andreas Dick in Holsthum in der Südeifel. Der Wiederaufbau der Anlagen sei praktisch abgeschlossen. „Wir erwarten dieses Jahr erstmals wieder eine normale Vollernte.“