Wissenschaft Einzigartiger Computertomograph hilft bei Forschung

Ein internationales Forscherteam untersucht mit Hilfe eines in Europa einzigartigen 3D-Computertomographen in Mainz 1,6 Millionen Jahre alte Schlagwerkzeuge. Die in Äthiopien gefundenen Werkzeuge stammen aus der Altsteinzeit und wurden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt, wie Iva Calandra vom Leibniz-Zentrum für Archäologie (Leiza) am Mittwoch in Mainz erläuterte. Um Rückschlüsse auf ihren Gebrauch zu ziehen, werden die Rohstoffe auch in verschiedenen Speziallaboren des Leizas untersucht.