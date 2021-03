Einzelhandel erwartet keinen Kundenansturm nach Lockerungen

Trier/Mainz In Rheinland-Pfalz darf der Einzelhandel wieder öffnen - unter Auflagen. Geschäftsleute sind erleichtert. Ob nun ein Einkaufstourismus aus Nachbarregionen einsetzt, ist unklar.

In den Bundesländern, Regionen und Städten, in denen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stabil bei unter 50 liegt, dürfen Geschäfte seit Montag wieder öffnen - allerdings unter Auflagen wie Maskenpflicht und einer Begrenzung der Kundenzahl. In Rheinland-Pfalz darf der Einzelhandel damit in weiten Teilen des Landes unter Auflagen wieder öffnen, in Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 100 bleiben Geschäfte weiter geschlossen.