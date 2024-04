Tarifstreik Einwöchiger Streik im privaten Busverkehr gestartet

Der Höhepunkt sei eine Demonstration am Donnerstag ab 12.00 Uhr vor dem Landtag in Mainz, sagte der Sprecher. Die Arbeitgeber ließen laut Verdi ein Ultimatum verstreichen und haben noch kein einigungsfähiges Angebot unterbreitet. Verdi fordert 500 Euro mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 3000 Euro. Die Arbeitsgeber argumentieren, in den langen Verkehrsverträgen mit den Kommunen seien im Durchschnitt Lohnkostensteigerungen von 2,5 Prozent hinterlegt.