Corona-Pandemie : Eintracht hadert mit Remis gegen Bremen: „Etwas sauer“

Frankfurt/Main Trotz klarer Feldvorteile kommt Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen nicht zu drei Punkten. Der Frust über den verpassten Sieg ist groß.

Der 22-Jährige belebte nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit das bis dahin weitgehend brach liegende Offensivspiel der Hausherren und leitete mit einem starken Ballgewinn auch den Ausgleich durch André Silva (65. Minute) ein. Es war das vierte Saisontor des portugiesischen Nationalspielers, der damit die Hälfte aller bisherigen Eintracht-Treffer in der Fußball-Bundesliga erzielt hat. „André hat eine gute Entwicklung genommen“, lobte Hütter.

„Es tut schon weh, ohne Zuschauer zu spielen. Gerade wenn man sieht, welchen Unterschied selbst 8000 wie im Heimspiel zuvor ausmachen können“, stellte Mittelfeldspieler Sebastian Rode fest. „Das darf uns aber nicht beeindrucken und in unserer Leistung beeinträchtigen. Wir wollten von der ersten Minute an voll da sein, was uns nicht gelungen ist.“

Somit verharren die Frankfurter im oberen Tabellenmittelfeld der Fußball-Bundesliga. „Neun Punkte nach sechs Spielen sind unterm Strich okay, wenngleich wir natürlich gewinnen wollten, was auch mit Blick auf das Auswärtsspiel in Stuttgart wichtig gewesen wäre“, sagte Sportdirektor Bruno Hübner vor der schweren Aufgabe beim starken Aufsteiger am kommenden Samstag.