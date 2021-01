Eintracht glaubt wieder an die Rückkehr nach Europa

Mainz Eintracht Frankfurt hat nach zwölf vergeblichen Anläufen den ersten Bundesliga-Auswärtssieg in Mainz gefeiert. Der dritte Erfolg nacheinander lässt die Hessen wieder von der Europa League träumen.

Das Ende des 34 Jahre währenden Auswärtsfluchs beim FSV Mainz 05 bestärkte nicht nur Martin Hinteregger im Glauben an eine Rückkehr von Eintracht Frankfurt auf die internationale Fußball-Bühne. „Wir haben große Ziele. Wir waren in Europa und wollen wieder dorthin. Jeder Sieg tut uns gut, diesem Ziel näher zu kommen“, sagte der Abwehrspieler nach dem 2:0 (1:0) im Rhein-Main-Derby.

Mit zwei verwandelten Foulelfmetern in der 24. und 72. Minute - seinen Saisontoren zehn und elf - schoss André Silva die Hessen am Samstag zum ersten Bundesliga-Auswärtssieg beim Tabellenletzten im 13. Anlauf. „Wir sind sehr, sehr glücklich. Es tut gut, dass diese Serie beendet wurde“, sagte Trainer Adi Hütter über den verdienten Erfolg. Zuletzt waren die Hessen 1986 im DFB-Pokal mit einem Sieg aus Mainz zurückgekehrt.

Mit 23 Punkten haben die Frankfurter als Neunter wieder Blickkontakt zu den Europa-League-Plätzen. Der Rückstand auf den Tabellenfünften Union Berlin beträgt lediglich zwei Zähler. „Der internationale Wettbewerb ist immer sehr wertvoll und hat uns in den vergangenen zwei Spielzeiten sehr gut getan. Dass wir in dieser Saison nicht dabei sind, tut auch unserem Geldbeutel weh“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic am Sonntag im „Doppelpass“ bei Sport1 mit Blick auf die schwierige wirtschaftliche Lage in der Corona-Krise.