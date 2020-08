Eintracht Frankfurt und Mainz 05 testen gegeneinander

Das Logo von Eintracht Frankfurt auf einem Pult. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Frankfurt/Main Bereits zwei Wochen vor dem Bundesligastart steigt ein Rhein-Main-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05. Beide Vereine treffen am 5. September in der Mainmetropole in einem Testspiel aufeinander.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa