Einschränkungen im Zugverkehr in der Pfalz

Landau/Winden Wegen kaputter Kabel an Bahnanlagen zwischen Landau und Winden kommt es am Dienstag zu Einschränkungen im Zugverkehr in der Pfalz. „Die Signaltechnik ist gestört und die Bahnübergänge funktionieren nicht mehr“, sagte ein Sprecher des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd.

Betroffen sei die Strecke zwischen Neustadt an der Weinstraße und Wörth. Einige Verbindungen müssten entfallen, andere könnten nur auf einem Teilabschnitt pendeln. Zwischen Wörth und Landau sowie zwischen Kandel und Winden würden Busse und Großraumtaxen eingesetzt, um die Einschränkungen abzufedern.