Bahnverkehr Einschränkungen durch GDL-Streik gehen weiter

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL stellt Reisende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch an diesem Freitag vor Herausforderungen. Der 35-stündige Streik soll um 13.00 Uhr enden. Im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr gilt bis dahin ein Notfahrplan. Auch nach dem Ende des Streiks soll es nach Angaben der Bahn aber noch zu Verzögerungen kommen. Schrittweise soll das Zugangebot im Regional- und S-Bahn-Verkehr dann wieder ausgeweitet werden, hieß es. Vor Fahrtantritt empfiehlt die Bahn Reisenden, sich per Internet oder App über Verbindungen informieren.