Verkehr Einschränkungen auf Zugstrecken wegen hohen Krankenstands

Von Kusel nach Kaiserslautern sollen in Richtung Landstuhl - Kaiserslautern alle Züge bis einschließlich zur Abfahrt um 11.06 Uhr fahren. Anschließend werde das Angebot auf die Abfahrten um 13.20 Uhr, 15.20 Uhr 16.20 Uhr sowie 20.20 Uhr reduziert. Von Kaiserslautern aus in Richtung Kusel sollen bis einschließlich der Abfahrt um 13.06 Uhr alle Züge verkehren, danach nur die Züge um 14.40 Uhr, 16.40 und 18.40 Uhr. Am Abend bestehe mit Umstiegen in Landstuhl nochmals eine Fahrmöglichkeit um 21.03 Uhr mit Ankunft in Kusel um 22.06 Uhr. Angesichts tendenziell weiter steigender Personalausfälle sei damit zu rechnen, dass dieses reduzierte Angebot zunächst bis Weihnachten gefahren werden müsse.