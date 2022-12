Verfassungsschutz : Einschätzung: Rechtsextreme und „Reichsbürger“ größte Gefahr

Saarbrücken Die Razzia gegen die „Reichsbürger“-Szene bestätigt die saarländischen Verfassungsschützer in der Einschätzung, dass von dort Gefahr für die demokratische Grundordnung ausgeht. Jost sieht die Trennlinie zwischen Extremisten und Unzufriedenen verschwimmen.

Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes im Saarland stellen Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger die größte Gefahr für den Rechtsstaat dar. Das habe nicht zuletzt die bundesweite Razzia vor wenigen Tagen gegen die Reichsbürgerszene gezeigt, sagte Innenminister Reinhold Jost (SPD) anlässlich der Vorstellung des Lagebildes Verfassungsschutz 2021 am Freitag nach einer Mitteilung in Saarbrücken. „Die Pläne der verhafteten Personen veranschaulichen deutlich, von welcher immensen Bedeutung der Verfassungsschutz und seine Arbeit sind“, betonte Jost.

Die Bundesanwaltschaft hatte am Mittwoch in einer der größten Polizeiaktionen in der Geschichte der Bundesrepublik 25 Menschen festnehmen lassen. 22 von ihnen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Drei weitere Festgenommene gelten als Unterstützer. Die 23 in Deutschland festgenommenen Beschuldigten sind seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft sprach zudem von 27 weiteren Beschuldigten. „Reichsbürger“ sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen.