Ahrtal : Einsatzbericht der Piloten liegt Staatsanwaltschaft vor

Mainz Der Einsatzbericht der Hubschrauberpiloten der Polizei über die Situation im Ahrtal bei der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr liegt der Staatsanwaltschaft Koblenz vor. „Eine E-Mail zur Übermittlung des Einsatzberichts der Hubschrauberbesatzung an das Lagezentrum beim Innenministerium befindet sich bei den Akten“, teilte die Behörde am Montag auf Anfrage mit.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hatte am Wochenende Medienberichte bestätigt, dass ein schriftlicher Lagebericht der Polizei über die Lage an der Ahr bereits in der Nacht der Katastrophe per Mail im Lagezentrum einging. Innenminister Roger Lewentz (SPD) habe der Bericht in der Nacht nicht vorgelegen. Der Bericht sei ebenso wie die erst kürzlich aufgetauchten Polizeivideos vom Abend des 14. Juli 2021 vor drei Wochen dem Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe übermittelt worden.