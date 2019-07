Einsatz nach Bombendrohung beendet: nichts gefunden

Bad Kreuznach/Mainz Der Einsatz wegen der Bombendrohung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach ist beendet. Es sei nichts in dem Gebäude gefunden worden, teilte die Polizei in Mainz mit. Beamte hatten das Haus am Dienstag mit Sprengstoffspürhunden durchsucht.

