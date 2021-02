Was Grenzpendler ab Dienstag beachten müssen : Französische Grenzregion Moselle zum Virusvariantengebiet erklärt

Das RKI hat die Grenzregion Moselle zum Virusvariantengebiert erklärt. Foto: BeckerBredel

Update Berlin Besonders ansteckende Corona-Varianten breiten sich weiter rasant aus in Europa. Um diese Entwicklung einzudämmen, werden nun auch die Einreiseregeln an der Grenze zu Frankreich verschärft. Ganz so hart wie an den Grenzen zu Tschechien und Tirol soll es aber nicht werden.

Im Kampf gegen die Ausbreitung gefährlicher Mutationen des Coronavirus wird die Einreise aus der französischen Grenzregion Moselle nach Deutschland erschwert. Mit Wirkung ab Dienstag stufte die Bundesregierung die an das Saarland und Rheinland-Pfalz grenzende Region am Sonntag als so genanntes Virusvariantengebiet ein, wie das Robert Koch-Institut im Internet bekannt gab. Das hat Saar-Regierungssprecher Alexander Zeyer der Saarbrücker Zeitung auf Nachfrage bestätigt.

„Alle, die über die Grenze wollen, ob Pendler oder nicht, brauchen einen negativen Corona-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden“, erklärt Zeyer. Der Grenzübertritt sei somit unter Vorlage zwar jederzeit möglich. Es gebe auch keine stationären Grenzkontrollen wie an den Grenzen zu Tschechien und zum österreichischen Bundesland Tirol. „Aber es muss immer mit Kontrollen der Bundespolizei in Grenznähe gerechnet werden.“ Wie genau das vonstattengehe, müsse der Bund entscheiden.

„Wir sind ja mehr oder weniger darauf vorbereitet gewesen“, sagt Zeyer. „Das ist ja auch ein Ergebnis der Taskforce, die getagt hatte. Die französische Seite hatte es ja schon früher bekannt gegeben, jetzt die deutsche.“ Auf beiden Seiten würden die gleichen Maßnahmen gelten. „Wir sind nun weiterhin im Gespräch mit dem Bund, um viele offene Fragen zu klären.“ Etwa ob der öffentliche Personennahverkehr über die Grenze aufrechterhalten bleibt oder eingestellt wird. Die IHK Saarland und die Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) schreiben in einer Mitteilung von Samstag an die Unternehmen: „Nach jetzigem Erkenntnisstand wird der Öffentliche Personennahverkehr zwischen Saarland und dem Département Moselle eingestellt. Das betrifft voraussichtlich den Bus- und Schienenverkehr. Details sind noch nicht bekannt.“ Weitere Informationen will die Landesregierung am Montag bekannt geben. „Wir wollen pragmatische Lösungen. In erster Linie sind wir aber froh, dass es keine Grenzkontrollen geben wird wie in anderen Bereichen“, sagt Zeyer der SZ.

Der Warenverkehr soll nicht beeinträchtigt werden. Für die Fahrer sollen allerdings dieselben Vorgaben gelten wie für die Grenzpendler.

Für Betriebe im Saarland, die Pendler aus dem Département Moselle beschäftigen, bedeutet die Einstufung, dass kurzfristig ein Testregime aufgebaut werden sollte, schreiben die IHK Saarland und Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) in einer Mitteilung an die Unternehmen. Es müsse mit einem hohen Andrang auf die vorhandenen Teststationen gerechnet werden. „Gleichzeitig sollten die Beschäftigten mit Wohnsitz in Frankreich prüfen, inwieweit sie auf Test-Kapazitäten in Frankreich zurückgreifen können, die in den vergangenen Wochen massiv ausgeweitet wurden“, heißt es in dem Schreiben. Auch im Saarland seien die Kapazitäten ausgeweitet worden, sagt Regierungssprecher Zeyer. Die Landesregierung stellt den Unternehmen zunächst 100 000 konstenlose Tests zur Verfügung. Die reichen voraussichtlich für drei Wochen aus, sagen IHK und VSU. Die Unternehmenwerden gebeten, sich über medizinische Fachlieferanten zusätzlich mit Antigen-Schnelltests zu versorgen. Zentrale Stelle für die Ausgabe der Antigen-Schnelltest der Landesregierung ist die IHK Saarland. Die Abholung erfolgt nach Terminbuchung auf www.survey.lamapoll.de im Gebäude in der Talstraße 15 in Saarbrücken. Die Tests selbst dürfen nur von medizinischem oder fachlich qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Beschäftigte können sich dementsprechend weiterbilden, um selbst Tests durchzuführen.

Aktuell erichtet die Landesregierung auch ein grenzüberschreitendes Testzentrum auf der Goldenen Bremm in Saarbrücken. Das soll, so heißt es in dem Schreiben der IHK und der VSU, kommende Woche in Betrieb genommen werden. Dort gebe es aber nur eine begrenzte Kapazität. „Wie genau die Terminkoordinierung in dem Testzentrum funktioniert, ist noch offen.“

Frankreichs Europa-Staatssekretär Clément Beaune sagte, er bedauere die Entscheidung. Man habe in Moselle die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus verschärft. Der Präsident der an Deutschland grenzenden Region Grand Est, Jean Rottner, nannte diese „brutal“ und „einseitig“. Man habe in den vergangenen Tagen eher den Eindruck einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden gehabt, sagte er dem Sender Franceinfo.

Im Département Moselle war es in den vergangenen Wochen zum verstärkten Auftreten der Coronavirus-Varianten gekommen. Nach Angaben von Premierminister Jean Castex handelt es sich bei 60 Prozent der positiven Fälle in Moselle um die südafrikanische Variante. Das Département Moselle ist eines von rund 100 Départements in Frankreich und gehört zur Region Grand Est.

In Moselle sei der südafrikanische Stamm vor dem britischen angekommen und habe daher die Oberhand gewonnen, erklärte Frankreichs Direktor der nationalen Gesundheitsbehörde, Jérôme Salomon, der Sonntagszeitung „Journal du Dimanche“. Warum das passiert sei, lasse sich nun wahrscheinlich nicht mehr herausfinden. Er betonte, dass es in der Region eine sehr schnelle Reaktion gegeben habe, die zeige, dass es möglich sei, die Entwicklung der Epidemie zu kontrollieren.

Frankreich hatte in Absprache mit der deutschen Seite in der vergangenen Woche bereits seine Einreiseregeln in die Region Moselle verschärft. Nur Grenzpendler, die aus beruflichen Gründen einreisen, sind von einem Test befreit. Generell braucht jeder, der nach Frankreich einreist, einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Für Grenzpendler etwa hatte es aber Ausnahmen gegeben.

Mit Moselle gelten ab Dienstag 14 Länder und zwei Regionen in Ausland als Virusvariantengebiete, darunter neben Tschechien und Tirol auch die Slowakei, Portugal und Irland.

(dpa)