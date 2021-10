„Einmal um die Welt und zurück“: Festspiele starten

Ludwigshafen Vorhang auf: Bei den Festspielen ist Ludwigshafen bis Mitte Dezember wieder Gastgeber hochkarätiger Ensembles. Die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz bietet erneut eine große Vielfalt.

Rheinland-Pfalz wird mit den Festspielen in Ludwigshafen erneut zur Bühne von Weltkultur. Auf dem Programm im Pfalzbau steht unter anderem das Stück „Machine Müller“ des international bekannten Gogol-Zentrums in Moskau, Autor ist Starregisseur Kirill Serebrennikow (29./30.10.). Zudem führt etwa das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch den Klassiker „Palermo Palermo“ auf (10.-12.12.). Eröffnet werden die bis zum 12. Dezember laufenden Festspiele am Donnerstag (7.10.) vom mexikanischen Nationalballett.