Einmal rund ums Saarland: Sportler will 288 Kilometer laufen

Der Extremsportler Martin Schedler läuft an der Saarschleife bei Orscholz vorbei. Foto: Schedler/Privat/dpa/Archivbild

Saarbrücken Der saarländische Ultraläufer Martin Schedler will sein Bundesland umrunden: Seine Lauf-Tour führt ihn über 288 Kilometer, inklusive kleinem Schwenk zum Dollberg als höchstem Berg des Saarlandes. „Mein Plan ist es, das definitiv in vier Tagen zu schaffen“, sagte der Diplom-Verwaltungswirt (39) der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Start sei am 11. Juni in Saarbrücken. Er laufe seit mehr als 25 Jahren, seit einigen Jahren auch Ultradistanzen - also längere Strecken als Marathon.

Warum diese Mammut-Route? Zum einen wolle er Menschen in der einschränkenden Corona-Pandemie dazu animieren, „unser schönes Saarland zu erkunden und neu zu entdecken“, sagte er. Außerdem sei sein Ziel, „ein positives Ereignis“ zu schaffen, um von negativen Corona-Nachrichten abzulenken. „Die Leute warten ja auf so was. Es gibt ja gar keine Sportereignisse mehr.“

Die Tour auf dem Saarland-Rundwanderweg, bei der er pro Tag im Schnitt rund 70 Kilometer läuft, sei für ihn „kein Selbstläufer“. „Das wird läuferisch die größte Herausforderung in meinem Leben“, sagte er. Im Jahr 2012 habe er über 280 Kilometer die Alpen überquert - allerdings an acht Tagen. „Das hier jetzt ist eine andere Kategorie“, sagte Schedler aus Ottweiler, der „durchgehend“ im Training ist. Bei der Saarland-Route muss er insgesamt 8143 Höhenmeter schaffen.

2017 hatte Schedler mit einer anderen Tour Schlagzeilen gemacht: Er war gut 120 Kilometer am Stück gelaufen: Vom tiefsten Ort im Saarland bei Perl an der Mosel zum höchsten Berg von Rheinland-Pfalz, dem Erbeskopf. Zudem läuft er in Nicht-Corona-Zeiten viel im Ausland: Unter anderem war er in Namibia, Marokko und auf Teneriffa gewesen. Aber: „Zu Hause ist es nun mal am schönsten“, sagte er.