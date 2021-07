Drei Jahre Einkaufzentrum B’est : Besucherzahlen bleiben trotz Corona stabil

Die Shopping-Mall B’est verzeichnet 2020 trotz Corona vier Millionen Besucher. Foto: Codic/Yvan Glavie

Die Pandemie traf Einkaufzentren hart. In Farébersviller konnte sich das B’est behaupten und hofft jetzt endlich, sein Freizeitangebot dauerhaft anbieten zu können.

Start für den Sommerschlussverkauf: Auf diesen Moment haben sowohl Kunden als auch Geschäftsleute sehnsüchtig gewartet, vor allem in diesem Jahr, in dem die Läden so lange geschlossen bleiben mussten. Wer am ersten Tag der Rabattschlacht durch das Einkaufzentrum B’est im lothringischen Farébersviller auf Schnäppchenjagd unterwegs war, konnte sich gleichzeitig gegen Corona impfen lassen. Dass B’est das erste Shopping-Center im Département Moselle, in dem eine solche Aktion stattfand, ist kein Zufall. Das passt zum Konzept von Bathélemy Jeanroch, der die Anlage seit der Eröffnung vor drei Jahren leitet. Sein Credo war immer, für die Kunden aus dem Einkauf einen Ausflug zu machen. Ob Piratenschau, Sportvorführungen, Weihnachtsmarkt oder Modenschau: Seit 2018 veranstaltete er rund 70 Events, um neue Besucher zu locken. Um sich von Mitbewerbern im Osten Frankreichs abzugrenzen, hatte der Bauträger, die Gesellschaft Codic, von Anfang an auf ein hybrides Angebot gesetzt: Hundert Läden gepaart mit einer 5500-Quadratmeter großen Indoor-Halle für Freizeitaktivitäten wie Bowling oder Lasergame. Doch der Freizeit-Zweig, der den Unterschied zu anderen Einkaufzentren machen sollte, hatte es von Anfang an schwer.

Bowling, Kletterwand, Lasergame und Trampolin

Erst knapp ein Jahr nach der Eröffnung meldete der damalige Betreiber, der die Indoor-Halle von B’est gepachtet hatte, die Firma Airtrix, im Sommer 2019 Insolvenz an. Kaum Zeit einen Nachfolger zu finden, dann rollte schon die erste Corona-Welle auf die Region Grand Est zu und sorgte für geschlossene Türen. In diesem Sommer will Jeanroch mit der Freizeit-Anlage neu starten. „Wir sind froh, dass unser B’Fun Park seit ein paar Wochen endlich öffnen darf“, sagt er und beschreibt das Angebot: „Wir haben zwölf Bowlingbahnen, eine Trampolin-Halle, ein ‚Ninja-Warrior-Parcours’, ein Lasergame und eine Kletterwand, die unseren Outdoor-Seilgarten ergänzt.“

Kunden kommen nach Schließung wieder