Einjähriges Kind sperrt sich in geparktem Auto ein

Speyer Ein Kleinkind hat sich in Speyer im Auto seiner Mutter eingesperrt und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Mutter des Einjährigen hatte ihm den Schlüsselbund zum Spielen gegeben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

