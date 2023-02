Verkehr : Einjähriges Kind bei Auffahrunfall auf der A1 gestorben

Mehring/Trier Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 am Autobahndreieck Moseltal in Rheinland-Pfalz ist ein einjähriges Kind am Dienstag ums Leben gekommen. Nach Reanimationsversuchen starb das Kleinkind im Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei in Trier am Dienstag mitteilte.

Bei der Kollision zwischen zwei Autos erlitten zudem der 34-jährige Vater des Kindes sowie eine 26 Jahre alte Frau aus dem anderen beteiligten Auto schwere Verletzungen. Das Kleinkind kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Den Angaben zufolge soll die 26-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto des 34-Jährigen aufgefahren sein. Während der Unfall aufgenommen wurde, kam es zu einem weiteren Auffahrunfall am Ende des Staus. Ein Mensch kam demnach mit Verletzungen ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:230214-99-590091/3

(dpa)