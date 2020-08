Einigung kurz vor Schulbeginn: Kein Busfahrerstreik

Mainz Erleichterung bei Eltern und Schülern in Rheinland-Pfalz: Kein Busfahrerstreik wird den Start ins neue Schuljahr vermiesen. Doch der Tarifstreit ist mit der gefundenen Übergangslösung noch nicht vom Tisch.

Im Tarifstreit der Busfahrer privater Verkehrsunternehmen haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber auf eine Übergangslösung geeinigt und damit den zum Schulstart am Montag drohenden Streik noch abgewendet. Die Einigung sieht eine Einmalzahlung in Höhe von 1500 Euro für alle Gewerkschaftsmitglieder sowie einen Stundenlohn von mindestens 15 Euro für alle Busfahrer im Linienverkehr ab dem 1. September vor. Das teilten Jürgen Jung, der Landesfachbereichsleiter für Verkehr der Gewerkschaft Verdi, und Heiko Nagel, Geschäftsführer der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) Rheinland-Pfalz, am Freitag mit.