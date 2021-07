Einigung im Fall um in der Pfalz entdeckte NS-Kunst

Berlin/Frankenthal Der Rechtsstreit um die im Jahr 2015 in der Pfalz entdeckte NS-Kunst ist beigelegt. Die Bundesrepublik Deutschland einigte sich mit dem Beklagten außergerichtlich durch einen Vergleich, wie die Kunstverwaltung des Bundes am Montag mitteilte.

Bei dem Streit ging es um 2015 in Bad Dürkheim entdeckte NS-Kunst. Sie war bei einer Razzia wegen des Verdachts der Hehlerei an rechtswidrig erlangtem Bundesvermögen gefunden worden. Darunter waren die übergroßen „Schreitenden Pferde“ des Bildhauers Josef Thorak - sie standen vor der Reichskanzlei Adolf Hitlers in Berlin. Gefunden wurden auch Werke der NS-Bildhauer Arno Breker und Fritz Klimsch.