Eingestellt: Bürger wollen keinen Austausch mit Polizei

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv.

Ludwigshafen Der Pilotversuch der Polizei, zu geregelten Zeiten als Ansprechpartner am Berliner Platz in Ludwigshafen präsent zu sein, ist wegen fehlender Resonanz eingestellt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Dienstag mit.

„Offensichtlich haben wir den Bedarf der Bürgerinnen und Bürger, mit uns in Kontakt und Austausch treten zu wollen, falsch eingeschätzt“, sagte Polizeipräsident Thomas Ebling. Die Präsenz von Fußstreifen an dem wichtigen Verkehrsknotenpunkt sei aber erwünscht und werde beibehalten, jedoch ohne festgelegte Zeiten.