Eingesperrte Katze löst Einbrecheralarm in Betrieb aus

Enkenbach-Alsenborn Eine Katze hat in einer Firma in Enkenbach-Alsenborn zweimal den Alarm ausgelöst. Anwohner hörten den lauten Alarm, auch eine am Gebäude angebrachte Rundumleuchte blinkte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

