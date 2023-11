Verkehr Eingeschlossene Fahrer und viele Unfälle nach Wintereinbruch

Umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen und viele Unfälle: Der Wintereinbruch hat in Hessen für erhebliche Gefahren und Schäden gesorgt. Im Rheingau-Taunus-Kreis spitzte sich die Lage besonders zu. Zahlreiche Autofahrer saßen hier nach Angaben der Feuerwehr in ihren Fahrzeugen fest. Etwa 100 Menschen mussten nahe Eltville wegen umstürzender Bäume aus ihren Autos gerettet werden. Sie wurden zunächst in einer Halle untergebracht. Am Montagabend kamen 20 bis 25 Menschen in Hotels unter. Am Dienstag hatte sich die Einsatzlage etwas beruhigt.