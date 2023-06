Landkreis Bad Kreuznach Einfamilienhaus stürzt nach Brand ein: Feuerwehr im Einsatz

Der Eigentümer des Hauses kam bei Bekannten unter. Die Bewohner der anderen Häuser in derselben Straße konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem der Feuerwehreinsatz beendet war. Ersten Einschätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Brandursache sei bislang unklar. „Die Ermittlungen dauern an und gestalten sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten als schwierig“, hieß es weiter.