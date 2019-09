Einfamilienhaus nach Feuer einsturzgefährdet: Mann vermisst

Rettungskräfte suchen nach dem Brand eines Einfamilienhauses im Stadtteil Arenberg nach einem vermissten Hausbewohner. Foto: Thomas Frey.

Koblenz In einem frei stehenden Einfamilienhaus in Koblenz ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr sei durch einen Notruf alarmiert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Ob dieser von dem 57-jährigen Bewohner des Hauses abgesetzt wurde, war zunächst noch unklar. Der Aufenthaltsort des Mannes war den Angaben zufolge zunächst nicht bekannt. Menschen hätten sich beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht vor dem Haus befunden. Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. Ein Polizeisprecher sagte am Abend, in der Brandruine sei keine Leiche gefunden worden.