Einfamilienhaus in Burgen brennt: Bewohner vermisst

Der Schriftzug „Feuerwehr“ ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Burgen Ein Einfamilienhaus in Burgen (Landkreis Mayen-Koblenz) hat am frühen Dienstagmorgen Feuer gefangen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wird der Bewohner - ein älterer Mann - derzeit noch vermisst. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa