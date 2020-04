Einfamilienhaus brennt: Niemand verletzt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild.

Etzbach/Altenkirchen Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Einfamilienhaus in Etzbach (Landkreis Altenkirchen) in Brand geraten und schwer beschädigt worden. Der Sachschaden werde auf rund 250.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei in Altenkirchen mit.

