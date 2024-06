Wohnungsmarkt Einfamilienhäuser im Saarland günstiger

Die Kaufpreise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen im Saarland sind nach einer Untersuchung im vergangenen Jahr stark gesunken. Landesweit liege der Preisrückgang bei fünf bis acht Prozent, in Saarbrücken bei bis zu elf Prozent, teilte der Immobilienverband Deutschland (IVD) West am Freitag in Saarbrücken mit. Grund sei eine eingetrübte Nachfrage von potenziellen Käufern. Die Talsohle sei nun aber erreicht. In den nächsten Monaten erwartet der Verband kaum Preisveränderungen.