Reformen „Eine Minute vor zwölf“: Grundschulen wenden sich an Hubig

Um ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht zu werden, benötigten die Grundschulen in Ludwigshafen „dringend massive und intensivierte politische Unterstützung“, hieß es in dem Offenen Brief. Genannt werden etwa mehr Personal und kleinere Klassen sowie eine intensivere Sprachförderung für Kinder in Zusammenarbeit mit den Eltern. „Damit sie sich die Welt erschließen und kommunizieren können. Nur so ist Teilhabe in der Schule und am gesellschaftlichen Leben möglich“, hoben Schulleitungen und Schulelternbeiräte hervor.