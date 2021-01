Eine Million Masken für Hartz-IV-Bezieher in Rheinland-Pfalz

Mainz Einfache Stoffmasken reichen künftig im Bus oder im Supermarkt nicht mehr aus. Ministerpräsidentin Dreyer sieht deswegen den Bedarf an zusätzlicher Unterstützung bei der Versorgung mit Masken, die einen stärkeren Schutz bieten.

Nach der Neufassung der Maskenpflicht stellt die Landesregierung in Rheinland-Pfalz eine Million Masken für die Bezieher von Grundsicherung zur Verfügung. Dies sei bereits veranlasst, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Mainz mit. Die Ausgabe medizinischer OP-Masken sowie von Masken mit dem Schutzstandard FFP2 und KN95 solle „so unbürokratisch und niedrigschwellig wie möglich gestaltet werden“. Bei etwa 280 000 Beziehern von Hartz IV in Rheinland-Pfalz könnten somit etwa drei Masken pro Person ausgegeben werden.