Finanzhilfen : Eine Million Euro zur Linderung der Pandemiefolgen in Mainz

Mainz Zur Linderung der Pandemiefolgen hat die Stadt Mainz in ihrem Haushalt außerplanmäßig eine Million Euro bereitgestellt. Hinzu kämen 500.000 Euro aus Landesmitteln, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Dienstag.

Zum Beispiel solle mit „Mainz hilft 2022“ wieder Leben in die Innenstadt gebracht werden, sagte Ebling. „Dabei wollen wir es der Gastronomie möglichst leicht machen, nach draußen zu gehen.“ So würden den Gastronomen wie in den vergangenen Jahren größere Außenflächen zur Verfügung gestellt, Gebühren etwa für die Außenbestuhlung würden nicht fällig. Zusätzlich sei die Gewerbesteuer zum 1. Januar 2022 um rund ein Drittel gesenkt worden, auch Veranstaltungen in der Innenstadt würden finanziell unterstützt.