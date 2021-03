Eine Landtagswahl wie keine zuvor in Rheinland-Pfalz

Briefwahlumschläge liegen in einer Wahlurne in einem Lagerraum der Stadtverwaltung Koblenz. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mainz/Trier/Ludwigshafen Erstmals in seiner 75-jährigen Geschichte erlebt Rheinland-Pfalz eine Landtagswahl in einer Pandemie. Erobert die CDU nach 30 Jahren die Staatskanzlei? Oder behauptet sich SPD-Ministerpräsidentin Dreyer?

Von Birgit Reichert, Ira Schaible und Wolfgang Jung, dpa

Begleitet von umfangreichen Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie hat Rheinland-Pfalz am Sonntag einen neuen Landtag gewählt. Im Wahllokal galt Maskenpflicht, mancherorts waren Spuckschutzwände empfohlen. „Ein Kraftakt“ - so hatte Landeswahlleiter Marcel Hürter zum Beispiel auch das Gewinnen von Wahlvorständen bezeichnet. Rund 3,1 Millionen Wahlberechtigte waren unter anderem aufgerufen, über SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer und CDU-Herausforderer Christian Baldauf zu entscheiden. Das Ergebnis sollte am Abend vorliegen. Sicher war aber schon vorher: Ausbordende Wahlpartys sollte es wegen der Pandemie nicht geben.

In Mainz trudelten in einem Wahllokal mit drei Stimmbezirken kurz nach der Öffnung um 8.00 Uhr eine gute Handvoll Menschen ein, darunter Frauen mit kleinen Kindern und ältere Männer. „Das war mir klar, dass die, die kommen, früh kommen, um Schlangen zu vermeiden“, sagte eine Wahlhelferin, die die Tische in den Kabinen nach jedem Wähler desinfizierte. Die Schnüre, an denen sonst die Bleistifte für die beiden Stimm-Kreuze befestigt sind, hingen nutzlos herum. Einen Stift sollte jeder Wähler selbst mitbringen.

Wahlhelfer und Wähler in der Turnhalle der Grundschule Münchfeldschule trugen medizinische Masken, am Eingang stand Desinfektionsmittel, ein Security-Mann achtete darauf, dass alles reibungslos lief. Ein- und Ausgang in die Turnhalle befanden sich an unterschiedlichen Stellen, um unnötige Begegnungen zu vermeiden. Vor den Wahlhelfern standen Packungen mit Einweghandschuhen. Die, die den Wahlschein aushändigen, waren durch eine Spuckscheibe geschützt.

In Trier-Olewig kamen bis Mittag deutlich weniger Menschen ins Wahllokal als bei vorherigen Landtagswahlen. Bis Mittag seien rund 75 Wähler gezählt worden. „Ich sage mal, in anderen Jahren hätten wir bis jetzt locker das Drei- bis Vierfache gehabt“, sagte der örtliche Wahlleiter Peter Terges. Schlangen hätten sich bislang „so gut wie keine“ gebildet.

Dass weniger Wähler kamen, habe wohl auch daran gelegen, dass knapp die Hälfte der rund 1230 Wahlberechtigten in dem Stimmbezirk Briefwahl beantragt hätten, sagte er. In anderen Wahljahren machten Briefwähler meist so ein Drittel aus.

Dieses Jahr sei alles „sehr viel aufwendiger“, sagte Terges, der seit 40 Jahren Wahlleiter ist. Maximal drei Wähler dürften auf einmal in den Raum, jede Wahlkabine müsse nach einem Wahlvorgang desinfiziert werden. „Außerdem wird jede Viertelstunde gelüftet.“

„Die Leute, die jetzt da waren, haben fast alle einen eigenen Kugelschreiber mitgebracht“, berichtete er. Wer keinen dabei habe, bekomme einen, der extra eingepackt sei - und danach werde der Stift desinfiziert. „Vorschrift ist Vorschrift.“

In letzten Umfragen vor der Abstimmung hatte die SPD knapp vorne gelegen - damit wäre Ministerpräsidentin Dreyer erstmals bei einer Landtagswahl wiedergewählt. CDU-Hoffnungsträger Baldauf hatte bis zuletzt Optimismus für einen Machtwechsel nach 30 Jahren verbreitet. Der CDU könnte aber die Affäre um Schutzmasken geschadet haben.

Mit Spannung wurde erwartet, ob die rheinland-pfälzische FDP den Landtag nach einer Legislaturperiode wieder verlassen muss - zuletzt lagen die Liberalen Umfragen zufolge über der Fünf-Prozent-Hürde. Die Umfragen machten zudem den Freien Wählern Hoffnung, erstmals in das Landesparlament einzuziehen. Die Wahl galt - zusammen mit der parallelen Abstimmung in Baden-Württemberg - auch als Stimmungstest für das Superwahljahr 2021 mit der Bundestagswahl im Herbst.

In Ludwigshafen waren an diesem grauen März-Sonntag gut 100 000 Menschen wahlberechtigt. Ein Drittel hatte per Briefwahl abgestimmt - ein Rekord. Bei einem Besuch in einem Wahllokal im Stadtteil Oppau war der Andrang überschaubar. „Ich gehe traditionell am Wahltag wählen“, sagte eine Frau. „Das ist einfach Gewohnheit.“ Sie trug einen Mund-Nase-Schutz und hatte einen Kugelschreiber mitgebracht.

Die rund 100 Wahllokale der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz hatten ein umfassendes Hygienekonzept: Einbahnregelung, Maskenpflicht und Desinfektionsmittel. Helfer erhielten einen Selbstschnelltest. Einige Wahllokale wurden in größere Räume wie etwa das Oggersheimer Comeniuszentrum verlegt. Bei der Landtagswahl 2016 betrug die Wahlbeteiligung in der Chemie-Stadt am Rhein immerhin 63,3 Prozent. Die SPD (36,2 Prozent) lag vor der CDU (22,5) und der AfD (19,9).

Die Anzahl der Briefwähler im Land war in den Tagen vor der Wahl noch einmal gestiegen. Der Landeswahlleitung zufolge hatten bis Mittwochmorgen rund 44 Prozent aller Stimmberechtigten Briefwahl beantragt. Gehe man von einer Beteiligung von 70 Prozent aus, würde das einen Briefwähleranteil von gut 63 Prozent entsprechen, hieß es in Bad Ems. Bei der Landtagswahl 2016 betrug er knapp 31 Prozent.

Die Briefwahl galt als eine Unbekannte bei der Landtagswahl. Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Uwe Jun nutzt sie normalerweise der CDU und den Grünen. Der SPD falle es häufig eher schwer, ihre Wähler bei der Briefwahl zu mobilisieren, hieß es. Doch - ob das auch in der Pandemie gilt, blieb zunächst abzuwarten.