Einbrecher wird ertappt und händigt Ausweis aus

Mettlach Ein auf frischer Tat ertappter Einbrecher hat dem Hauseigentümer seinen Ausweis ausgehändigt. Dann sei der 21-Jährige geflüchtet, jedoch bald darauf festgenommen worden, teilte die Polizei in Saarbrücken am Dienstag mit.

Der Mann war am Montagmittag in das Haus in Mettlach eingedrungen. Nachdem er vom Eigentümer überrascht worden war, gab er an, sich nach dem Weg erkundigen zu wollen. Dann händigte er seinen Ausweis aus und flüchtete mit dem vor dem Haus abgestellten Auto. Der Eigentümer teilte der Polizei die Personalien und das Autokennzeichen mit. Nach seiner Festnahme wurde der einschlägig vorbestrafte Mann in Untersuchungshaft gebracht.