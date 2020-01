Einbrecher versteckt sich im Kleiderschrank

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa.

Sulzbach/Saar Ein denkbar schlechtes Versteck hat sich ein Einbrecher in Sulzbach (Regionalverband Saarbrücken) ausgesucht: Der Mann versuchte, sich in einem Kleiderschrank vor der Polizei in Sicherheit zu bringen.

